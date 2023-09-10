Призер ЧМ Ростовцев о гонках в Марокко: «Мы далеко от очага землетрясения. Особо ничего не почувствовали, только кровать потанцевала немного»

Призер ЧМ по велоспорту участвовал в гонках в Марокко в день землетрясения.

8 сентября россиянин Сергей Ростовцев, который является бронзовым призером ЧМ-2021 по велотреку, одержал победу на Гран-при Бу-Краа. В этот же день в 80 км от Марракеша произошло стихийное бедствие, в результате которого погибло не менее 2 тысяч человек.

«Да, у меня все в порядке. От Марракеша, где очаг землетрясения, мы достаточно далеко. Особо ничего не почувствовали, только кровать потанцевала немного. Успокоил близких, сообщили, что со мной все хорошо.

Разговаривали сейчас с президентом местной федерации, пока отменять старт гонки они не будут. Планируется, что гонки мы поедем, но никаких торжественных церемоний не будет. Мои соболезнования марокканцам, это большая трагедия», – сказал Ростовцев.