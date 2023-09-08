Трех пострадавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток перевели в больницы Санкт-Петербурга

Теги происшествия Велоспорт

Трех пострадавших в ДТП велосипедисток перевели в больницы Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в комитете города по здравоохранению. 

Накануне грузовик протаранил группу спортсменок и машину сопровождения на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Два человека погибли. 

«Три девочки 14 и 15 лет, пострадавшие на трассе «Скандинавия», переведены по результатам телемедицинских консультаций из больницы Ленобласти в городские больницы Санкт-Петербурга.

Две девочки – в детскую больницу №2 Марии Магдалины и еще одна – в центр высоких технологий им. Раухфуса.

К пострадавшим начали приезжать родители. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении комздрава. 

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