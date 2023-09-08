Трех пострадавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток перевели в больницы Санкт-Петербурга

Трех пострадавших в ДТП велосипедисток перевели в больницы Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в комитете города по здравоохранению.

Накануне грузовик протаранил группу спортсменок и машину сопровождения на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Два человека погибли.

«Три девочки 14 и 15 лет, пострадавшие на трассе «Скандинавия», переведены по результатам телемедицинских консультаций из больницы Ленобласти в городские больницы Санкт-Петербурга.

Две девочки – в детскую больницу №2 Марии Магдалины и еще одна – в центр высоких технологий им. Раухфуса.

К пострадавшим начали приезжать родители. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении комздрава.

Фура сбила группу юных велосипедисток под Питером: две погибшие, водитель задержан. Что еще известно?