16-летняя спортсменка из сборной России по конному спорту попала в реанимацию после того, как ее придавила лошадь

Теги происшествия сборная России Конный спорт

16-летняя спортсменка из сборной России по конному спорту попала в реанимацию.

Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Предварительно установлено, что 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь.

Девочка с детства занимается конным спортом, член сборной России по конному спорту. Бригадой скорой медицинской помощи без сознания доставлена в реанимационное отделение Красноармейкой центральной районной больницы», – говорится в сообщении.

Угроза жизни пострадавшей на данный момент сохраняется. Решается вопрос о ее транспортировке в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.

Районная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований правил безопасности при организации занятий. 

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