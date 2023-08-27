Владимир Кирильцев о юниорском ЧМ по велотреку: «Это был необходимый глоток свежего воздуха. Первые международные соревнования для спортсменов»

Тренер Владимир Кирильцев подвел итоги юниорского ЧМ по велотреку в Колумбии.

Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, взяли четыре золотых, серебряную и три бронзовых медали.

– Доволен тем, как все складывается. Вчера сын (Никита Кирильцев) стал чемпионом мира в моей любимой дисциплине. Это была долгожданная мечта. И Лиза Солозобова сегодня победила, доказав, что мы не зря работаем и не зря прилетели в такую даль.

– Как добирались?

– Логистика перелетов – 11 баллов из 10. Хочу отметить заслугу Никита Бекинеева. Мы переночевали в Стамбуле, потом прямым рейсом прилетели в Боготу, оттуда в Кали. По времени было хорошо просчитано, акклиматизацию не поймал ни один спортсмен, а для них это первые международные соревнования.

Очень приятно наблюдать, что спортсмены хотят побеждать, следуя примеру наших элитных гонщиков: Анастасии Войновой, Дарьи Шмелевой, Дениса Дмитриева, Алины Лысенко, Никиты Калачника, Яны Бурлаковой.

Новое поколение воспитано на рассказах и примерах этих спортсменов, но практического понимания о международных соревнованиях они не имели. И вот появился шанс почувствовать это на себе. Да, не сразу получается почувствовать соперника, но они быстро адаптируются, так как шанса проявить себя здесь и сейчас может больше не быть.

Я вижу легкую растерянность в глазах спортсменов, они теряются при встрече с незнакомым соперником. Это банальное отсутствие международных стартов. К сожалению, не все справились и дошли до пьедестала. Никите, Лизе и Руслану (Кузнецову) удалось справиться и стать лучшими в своих гонках.

Нам, тренерам, тоже сложно в связи с отсутствием международной практики. Но обратной дороги нет, слишком сложно давался тот рост до олимпийских медалей, чтобы сейчас сдаться и похоронить тот путь!

Необходима помощь в мотивации спортсменов. Говорить о том, что надо работать и побеждать, работает все меньше и меньше. Я обеспокоен тем, что искра азарта и куража побед погаснет в действующих спортсменах, и придется вновь тратить годы на подготовку нового поколения победителей.

– Рады, что приехали на эти соревнования?

– Это был необходимый глоток свежего воздуха. Для ребят все в диковинку, они ехали с открытыми ртами, пока мы добирались. Но все это важно даже мне, потому что все тренеры в один голос говорят, что мы, конечно, справляемся, но мотивационные приемы работают все сложнее.

Я сорвал голос – уже отвык от этого. Раньше на каждом этапе Кубка мира, чемпионатах мира и Европы я переходил на бас уже после первых дней соревнований, сейчас это забыто. Но сегодня тоже кричал на треке, сорвал голос. Надо настраивать спортсменов только на победу, – сказал Кирильцев.