Владимир Кирильцев о юниорском ЧМ по велотреку: «Это был необходимый глоток свежего воздуха. Первые международные соревнования для спортсменов»

Теги велотрек чемпионат мира среди юниоров Владимир Кирильцев Никита Кирильцев Руслан Кузнецов Елизавета Солозобова Велоспорт

Тренер Владимир Кирильцев подвел итоги юниорского ЧМ по велотреку в Колумбии.

Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, взяли четыре золотых, серебряную и три бронзовых медали. 

– Доволен тем, как все складывается. Вчера сын (Никита Кирильцев) стал чемпионом мира в моей любимой дисциплине. Это была долгожданная мечта. И Лиза Солозобова сегодня победила, доказав, что мы не зря работаем и не зря прилетели в такую даль.

– Как добирались?

– Логистика перелетов – 11 баллов из 10. Хочу отметить заслугу Никита Бекинеева. Мы переночевали в Стамбуле, потом прямым рейсом прилетели в Боготу, оттуда в Кали. По времени было хорошо просчитано, акклиматизацию не поймал ни один спортсмен, а для них это первые международные соревнования.

Очень приятно наблюдать, что спортсмены хотят побеждать, следуя примеру наших элитных гонщиков: Анастасии Войновой, Дарьи Шмелевой, Дениса Дмитриева, Алины Лысенко, Никиты Калачника, Яны Бурлаковой.

Новое поколение воспитано на рассказах и примерах этих спортсменов, но практического понимания о международных соревнованиях они не имели. И вот появился шанс почувствовать это на себе. Да, не сразу получается почувствовать соперника, но они быстро адаптируются, так как шанса проявить себя здесь и сейчас может больше не быть.

Я вижу легкую растерянность в глазах спортсменов, они теряются при встрече с незнакомым соперником. Это банальное отсутствие международных стартов. К сожалению, не все справились и дошли до пьедестала. Никите, Лизе и Руслану (Кузнецову) удалось справиться и стать лучшими в своих гонках.

Нам, тренерам, тоже сложно в связи с отсутствием международной практики. Но обратной дороги нет, слишком сложно давался тот рост до олимпийских медалей, чтобы сейчас сдаться и похоронить тот путь!

Необходима помощь в мотивации спортсменов. Говорить о том, что надо работать и побеждать, работает все меньше и меньше. Я обеспокоен тем, что искра азарта и куража побед погаснет в действующих спортсменах, и придется вновь тратить годы на подготовку нового поколения победителей.

– Рады, что приехали на эти соревнования?

– Это был необходимый глоток свежего воздуха. Для ребят все в диковинку, они ехали с открытыми ртами, пока мы добирались. Но все это важно даже мне, потому что все тренеры в один голос говорят, что мы, конечно, справляемся, но мотивационные приемы работают все сложнее.

Я сорвал голос – уже отвык от этого. Раньше на каждом этапе Кубка мира, чемпионатах мира и Европы я переходил на бас уже после первых дней соревнований, сейчас это забыто. Но сегодня тоже кричал на треке, сорвал голос. Надо настраивать спортсменов только на победу, – сказал Кирильцев. 

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1 комментарий

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Andreir888
Молодцы, ребята! И тренеры, и спортсмены, и те, кто решил все вопросы с участием и логистикой!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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