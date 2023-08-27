Россиянин Никита Кирильцев выиграл второе золото на юниорском ЧМ по велотреку
Российский велогонщик Никита Кирильцев выиграл спринт на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.
Еще две медали в других дисциплинах взяли россиянки Елизавета Солозобова и Екатерина Евланова.
Кирильцев ранее также одержал победу в кейрине.
Велотрек
Кали, Колумбия
Спринт, мужчины
1. Никита Кирильцев (Россия)
2. Тейт Райан (Австралия)
3. Коул Демпстер (Канада)
Гит на 500 м, женщины
1. Ло Сюэхуан (Китай) – 33,812
2. Елизавета Солозобова (Россия) – 34,090
3. Екатерина Евланова (Россия) – 34,124
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