Россиянин Никита Кирильцев выиграл второе золото на юниорском ЧМ по велотреку

Российский велогонщик Никита Кирильцев выиграл спринт на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.

Еще две медали в других дисциплинах взяли россиянки Елизавета Солозобова и Екатерина Евланова.

Кирильцев ранее также одержал победу в кейрине.

Велотрек

Чемпионат мира среди юниоров

Кали, Колумбия

Спринт, мужчины

1. Никита Кирильцев (Россия)

2. Тейт Райан (Австралия)

3. Коул Демпстер (Канада)

Гит на 500 м, женщины

1. Ло Сюэхуан (Китай) – 33,812

2. Елизавета Солозобова (Россия) – 34,090

3. Екатерина Евланова (Россия) – 34,124