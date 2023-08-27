Россиянин Никита Кирильцев выиграл второе золото на юниорском ЧМ по велотреку

Теги велотрек чемпионат мира среди юниоров сборная Австралии юниорская сборная России юниорская сборная России жен Никита Кирильцев Елизавета Солозобова Ло Сюэхуан Тейт Райан Екатерина Евланова Велоспорт

Российский велогонщик Никита Кирильцев выиграл спринт на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.

Еще две медали в других дисциплинах взяли россиянки Елизавета Солозобова и Екатерина Евланова.

Кирильцев ранее также одержал победу в кейрине.

Велотрек

Чемпионат мира среди юниоров

Кали, Колумбия

Спринт, мужчины

1. Никита Кирильцев (Россия)

2. Тейт Райан (Австралия)

3. Коул Демпстер (Канада)

Гит на 500 м, женщины

1. Ло Сюэхуан (Китай) – 33,812

2. Елизавета Солозобова (Россия) – 34,090

3. Екатерина Евланова (Россия) – 34,124

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий