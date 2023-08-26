Россиянка Солозобова выиграла спринт на юниорском ЧМ по велотреку

25 августа россияне завоевали три медали на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.

Елизавета Солозобова выиграла золото в спринте. Спортсмены из России выступают на турнире в нейтральном статусе.

Велотрек

Чемпионат мира среди юниоров

Кали, Колумбия

Женщины

Спринт

1. Елизавета Солозобова (Россия)

2. Стефани Куадрадо (Колумбия)

3. Ло Сюэхуан (Китай)

Мужчины

Гонка преследования

1. Мэттью Бреннан (Великобритания)

2. Лука Джайми (Италия)

3. Владимир Гончаров (Россия)

Гонка по очкам

1. Итан Пауэлл (Канада) – 53

2. Хуан Давид Сьерра (Италия) – 50

3. Даниил Казаков (Россия) – 41