Гендиректор Федерации велоспорта России: «Другие сборные технологически уходят вперед, велосипеды на Олимпиаду – просто космос. У нас нет такой поддержки»

В Федерации велоспорта России заявили о преимуществе других стран в технологиях.

23 августа в Колумбии стартует юниорский чемпионат мира по велоспорту, 10 россиян выступят в нейтральном статусе. По словам гендиректора Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрия Кучерявого, соревнования станут возможностью оценить прогресс иностранных спортсменов.

«Посмотрим, какие ребята покажут результаты на первенстве мира. Международный опыт важен в любом возрасте для спортсмена, нужно посмотреть результаты относительно других соперников.

Кто‑то может принять по итогам этого старта решение – стоит ли продолжать или заканчивать. Посмотрим, как оно будет. Дома ребята показывали достойные секунды. Увидим, что будет в Кали, насколько мир ушел вперед.

Могу сказать, что даже технологически уже другие сборные уходят вперед – те велосипеды, которые выставили на Олимпиаду, это просто космос. У нас нет такой технологической поддержки. «Профики» заинтересовались за сколько можно такой велосипед купить для спринта – миллион фунтов, сразу аппетит у всех пропал.

Голландцы вот сразу свое начали изобретать, у нас такой возможности нет», – рассказал Кучерявый.