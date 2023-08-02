Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 24 россиянам

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Международный союз велосипедистов (UCI) за два месяца присвоил нейтральный статус 24 российским спортсменам.

Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС. В июле сообщалось, что союз допустил к соревнованиям 18 россиян.

По состоянию на 2 августа нейтральный статус получили россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков и Петр Винокуров.

Отмечается, что на данный момент в оформлении нейтрального статуса отказано Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Савелию Лаптеву.

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