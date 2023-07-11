Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 18 российским и 14 белорусским спортсменам. Четырем россиянам отказано

Теги сборная России UCI сборная России жен Анастасия Войнова Иван Смирнов Алексей Медведев Мария Новолодская Глеб Сырица Иван Селедков Тамара Дронова Алена Иванченко Даниил Зараковский Влас Шичкин Егор Игошев Алексей Обыденнов Савелий Лаптев Дарья Ермолова Велоспорт

18 российских и 14 белорусских велогонщиков получили нейтральный статус.

Российские спортсмены, получившие нейтральный статус – Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова и Егор Игошев.

Международный союз велосипедистов (UCI) также принял решение отказать в нейтральном статусе четырем россиянам. Это четырехкратная чемпионка мира Анастасия Войнова, бронзовый призер ОИ-2020 Мария Новолодская, а также Савелий Лаптев и паралимпиец Алексей Обыденнов. 

Эти спортсмены не будут допускаться на соревнования под эгидой UCI, пока будут действовать специальные правила федерации в отношении России и Беларуси.

В мае UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Допуск возможен при соблюдении условий, среди которых отсутствие связи с силовыми ведомствами и поддержки боевых действий. 

Российского велогонщика Лаптева не допустили до соревнований после проверки соцсетей

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11 комментариев

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encaro_one
Ответ Peter Parker
Я тут мимопроходил. Они самым сильным отказали или что? Объясните, пожалуйста. Заранее спасибо
Одна в Росгвардии, вторая в ВС РФ, третий за Z-ги в соцсетях (объясняет взломом).
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Sharfs
Ответ Peter Parker
Я тут мимопроходил. Они самым сильным отказали или что? Объясните, пожалуйста. Заранее спасибо
Некоторые числятся на ставке в ЦСКА.
+5
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Олег Милославский
Ответ PolarBear
А ха ха. Чемпионам и призерам из России отказали,чтобы не дай Бог они если победят , сволочи западные от злости подавятся. А оставили середняков, чтобы глумиться, типа смотрите, русские ни о чем. Вот сволочуги и шакальё
Я логики не пойму.Зачем ехать на соревнования на бездуховный Запад который хочет уничтожить Россию и русский народ ?? С телевизора одно талдычат,а в реальности другое делают
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AERN
Четырем россиянам отказано - дали бы им паспорта бичей
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Волков Григорий
Ответ PolarBear
Гнилой поганый запад
Ни то что Россия, разве кто-то когда-то замечал подлость или ложь со стороны великой и прекрасной РФ и его народа? Не было такого никогда, ни одного слова лжи ни один чиновник, ни одна программа на ТВ не сказала. Ни одной бомбы на мирный дом российской не упало. Все сделали, что обещали, никого не обманули, всех защитили, всем благополучие и безопасность обеспечили. А в ответ нас все только предают и кидают. Вот такой мы святой народ непорочный, не могут нам этого простить!
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Peter Parker
Я тут мимопроходил. Они самым сильным отказали или что? Объясните, пожалуйста. Заранее спасибо
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PolarBear
Гнилой поганый запад
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Павел Светлов
Ответ Peter Parker
Я тут мимопроходил. Они самым сильным отказали или что? Объясните, пожалуйста. Заранее спасибо
мне вот тоже интересно, им объяснили причину отказа? Думаю что-нибудь в связи с поддержкой чего-то или кого-то.
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Олег Кучтраев
Ответ Олег Милославский
Я логики не пойму.Зачем ехать на соревнования на бездуховный Запад который хочет уничтожить Россию и русский народ ?? С телевизора одно талдычат,а в реальности другое делают
Как-то мимо тебя прошел факт, что кроме бездуховного запада, есть еще восток, юг, юго-запад, северо-восток и т.д. и т.п. Там тоже проходят соревнования
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