Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 18 российским и 14 белорусским спортсменам. Четырем россиянам отказано

18 российских и 14 белорусских велогонщиков получили нейтральный статус.

Российские спортсмены, получившие нейтральный статус – , Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова и Егор Игошев.

Международный союз велосипедистов (UCI) также принял решение отказать в нейтральном статусе четырем россиянам. Это четырехкратная чемпионка мира , бронзовый призер ОИ-2020 Мария Новолодская, а также Савелий Лаптев и паралимпиец Алексей Обыденнов.

Эти спортсмены не будут допускаться на соревнования под эгидой , пока будут действовать специальные правила федерации в отношении России и Беларуси.

В мае UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Допуск возможен при соблюдении условий, среди которых отсутствие связи с силовыми ведомствами и поддержки боевых действий.

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