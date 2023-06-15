Олимпийский призер Новолодская о нейтральном статусе: «Прислали отказ из-за моей принадлежности к ЦСКА»

Олимпийский призер Мария Новолодская не уйдет из ЦСКА ради нейтрального статуса.

Сообщалось, что Международный союз велосипедистов (UCI) отказал спортсменке в допуске к соревнованиям. Новолодская – бронзовый медалист Токио-2020 в велотреке.

«Я не подавала заявку на нейтральный статус, они сами прислали отказ из-за моей принадлежности к ЦСКА. Мыслей перейти в другое общество нет, мне и в ЦСКА хорошо.

В отстранении от международных стартов нет моей вины. Но я успела за свою спортивную жизнь на многих турнирах выступить, включая Олимпиаду, где мне посчастливилось заехать даже в призы. Значит, моя спортивная судьба такая, и не нужно расстраиваться.

Ну и ладно, ведь за мной еще есть брат и сестры, которые продолжат мое дело, и наша фамилия все равно будет появляться на мониторах.

Я продолжаю ставить перед собой цели, все в нашей жизни возможно, все меняется. мой тренер Александр Анатольевич Кузнецов тоже верит в то, что мне вернут право выступать на международных стартах», – сказала Новолодская.