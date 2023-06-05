Российские велогонщицы Дронова, Иванченко и Ермолова допущены до международных стартов

Теги велотрек UCI сборная России жен Тамара Дронова Алена Иванченко Дарья Ермолова Велоспорт

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиянок Тамару Дронову, Алену Иванченко и Дарью Ермолову к турнирам под своей эгидой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на UCI.

Спортсменки будут соревноваться в нейтральном статусе. Также отмечается, что на этапах Кубка мира они смогут выступать в составах команд в отдельных дисциплинах.

Дроновой 29 лет, она двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по велотреку.

19-летняя Иванченко – чемпионка России-2023 в гонке преследования на треке, 16-летняя Ермолова – победитель юниорского Гран-при Тулы в гонке с выбыванием.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий