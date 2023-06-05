Российские велогонщицы Дронова, Иванченко и Ермолова допущены до международных стартов

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиянок Тамару Дронову, Алену Иванченко и Дарью Ермолову к турнирам под своей эгидой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на UCI.

Спортсменки будут соревноваться в нейтральном статусе. Также отмечается, что на этапах Кубка мира они смогут выступать в составах команд в отдельных дисциплинах.

Дроновой 29 лет, она двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по велотреку.

19-летняя Иванченко – чемпионка России-2023 в гонке преследования на треке, 16-летняя Ермолова – победитель юниорского Гран-при Тулы в гонке с выбыванием.