Сергей Ковпанец: «Попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли»

Теги велотрек МОК сборная России Сергей Ковпанец UCI Р-Спорт Велоспорт

Велогонщики сборной России не рассматривают переход в команды других стран.

Об этом заявил тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец. 

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось.

И попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть.

Те спортсмены, которые собираются выступать в нейтральном статусе – патриоты своей страны. Если что-то (в заявлениях) изменится, они все порвут, сожгут и выбросят. Ни в коем случае не будут ничего такого подписывать.

Но UCI действует очень деликатно, надо отдать должное. Сначала они взяли под копирку (рекомендации МОК), а потом все (жесткие пункты) повычеркивали, исправили», – сказал Ковпанец. 

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