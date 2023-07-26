Сергей Ковпанец: «Попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли»

Велогонщики сборной России не рассматривают переход в команды других стран.

Об этом заявил тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось.

И попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть.

Те спортсмены, которые собираются выступать в нейтральном статусе – патриоты своей страны. Если что-то (в заявлениях) изменится, они все порвут, сожгут и выбросят. Ни в коем случае не будут ничего такого подписывать.

Но действует очень деликатно, надо отдать должное. Сначала они взяли под копирку (рекомендации ), а потом все (жесткие пункты) повычеркивали, исправили», – сказал Ковпанец.