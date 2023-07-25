UCI может лишить Великобританию велотурниров из-за недопуска россиян и белорусов

Теги UCI чемпионат мира по велоспорту Давид Лапартьен Велоспорт

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен обратился к министерству спорта Великобритании из-за ситуации с россиянами и белорусами.

Ранее UCI разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе, в том числе на чемпионате мира по велошоссе в Глазго (с 5 по 13 августа). Но в российской сборной сообщали о проблемах с получением виз, а также о требовании британцев подписать декларацию против боевых действий.

Как пишет The Times, UCI недоволен действиями Великобритании, и это может повлиять на шансы страны проводить велотурниры в будущем.

«Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в организации крупных международных соревнований, я чувствую, что обязан выразить нашу обеспокоенность: подобные меры могут сказаться на дальнейших оценках в отношении заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI.

Я искренне считаю, что в любых отношениях главное – взаимное доверие. Тот факт, что правительство Великобритании не показывает признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны к проведению спортивных мероприятий в ближайшие годы», – заявил Лапартьен в письме британскому министру спорта Стюарту Эндрю.

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2 комментария

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Иван Голинько
хоть кто-то, их за яички дёргает...
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