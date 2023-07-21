Александр Кузнецов: «Бумагу, которую дали подписать англичане для участия в ЧМ, подписать невозможно. Там требования заоблачные»

Тренер сборной России по велоспорту объяснил, почему россияне не выступят на ЧМ в Глазго.

— Наши велогонщики не поедут на чемпионат мира в Глазго. Дело только в визовой проблеме или есть какая-то декларация?

— Нет-нет. Ту бумагу, которую дали подписать англичане, подписать невозможно. Там такие требования заоблачные.

Допустим, одно из требований: отсутствие полной связи с государством. Как это может быть? Все парни стоят на стипендии Минспорта. Как они могут не иметь связи с государством? Там заведомо невыполнимые требования. Поэтому ту бумагу подписывать невозможно.

Если декларация носит вполне гуманный и допустимый характер для нейтрального спортсмена, то там можно подписаться. А то, что требуют англичане, подписать невозможно. Они это сделали специально, чтобы там никого не было.

— Там есть пункт про осуждение СВО?

— Да. Там всего много, что для нас нереально. Все за мир, но не более того.

— Ребята расстроились?

— Нет. А чего? Нам с самого начала было ясно, что англичане не намерены никого допускать, они сделают все возможное, что ни виз, ничего не будет. Поэтому знали давно, что на чемпионат мира дорога закрыта, — сказал Александр .

Чемпионат мира по велошоссе пройдет с 5 по 13 августа.