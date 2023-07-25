Российские велогонщики Рикунов и Степанов начали выступать за китайскую шоссейную велокоманду
Россияне Рикунов и Степанов начали выступления за китайскую шоссейную велокоманду.
Об этом сообщил тренер спортсменов Егор Силин.
«Петр Рикунов и Андрей Степанов уехали в Китай 18 июля, в конце прошлой недели они уже приняли участие в гонке», – рассказал Силин.
Россияне представляют профессиональную команду Yunnan Lushan Landscape. С 21 по 23 июля в Китае прошла гонка «Тур Хуаньшаня». Рикунов в общем зачете занял третье место, Степанов – 13-е.
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