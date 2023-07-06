Чемпионка России по велошоссе Седа Крылова дисквалифицирована на 4 года за триметазидин
Российская велогонщица Седа Крылова дисквалифицирована на четыре года за триметазидин.
Об этом сообщил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.
«Крылова дисквалифицирована на четыре года. Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе, взятой у спортсменки в конце апреля. Это было внесоревновательное тестирование.
Спортсменка весной проходила углубленное медицинское обследование, которое выявило у нее некоторые проблемы с сердцем, из-за чего Крылова не получила допуск до соревнований по состоянию здоровья.
Она решила действовать самостоятельно, обратилась в медицинскую клинику. Врач выписал ей триметазидин, который впоследствии и был обнаружен в допинг-пробе», – сказал Абрамян.
Дисквалификация 28-летней спортсменки завершится 25 мая 2027 года.
Крылова – чемпионка России 2021 года в групповой гонке.
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