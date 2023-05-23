UCI: «Чтобы Яковлев мог принять участие в Играх-2024, НОК Израиля должен был подать заявку на отмену трехлетнего периода ожидания смены гражданства»

Теги велотрек сборная России UCI ТАСС Михаил Яковлев сборная Израиля Велоспорт

В UCI прокомментировали ситуацию с переходом Михаила Яковлева из России в Израиль.

Летом 2022 года Яковлев получил израильский паспорт и перешел в сборную этой страны, планируя выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. 

«Чтобы Михаил Яковлев мог принять участие в Олимпийских играх-2024, НОК Израиля должен был подать заявку на отмену трехлетнего периода ожидания смены спортивного гражданства спортсменом в соответствии с дополнением к статье 41 Олимпийской хартии.

На данный момент UCI не был проинформирован о каком-либо подобном документе, полученном от исполкома Международного олимпийского комитета», – заявили в Международном союзе велосипедистов. 

Глава ФВСР о переходе Яковлева в сборную Израиля: «Компенсируйте нам определенную сумму за этого парня – и мы дадим авторизацию на участие в Олимпиаде»

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