«Участие наших велосипедистов в ЧМ под вопросом. Я как главный тренер сборной не рекомендую им этого делать». Абрамян о нейтральном статусе

Теги велошоссе сборная России сборная России жен чемпионат мира по велоспорту Иракли Абрамян ТАСС Велоспорт

Тренер сборной России по велошоссе против участия в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Иракли Абрамян отметил, что каждый спортсмен, имеющий нейтральный статус, будет принимать решение об участии самостоятельно. 

«Если говорить про чемпионат мира, то решение об участии в нем каждый спортсмен, имеющий нейтральный статус, будет принимать лично.

Я как главный тренер сборной не рекомендую им этого делать. И на сегодняшний день участие наших велосипедистов в чемпионате мира находится под большим вопросом.

Но я очень рад тому, что наши спортсмены могут участвовать в международных гонках в составе своих профессиональных команд и имеют возможность поддерживать свой высокий уровень подготовки», – сказал Абрамян. 

Объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет с 3 по 13 августа в Шотландии. 

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3 комментария

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Мистер Уайт
А кто поедет на ЧМ - того потом прямиком на фронт. Просто капец куда катится российский велосипед.
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Стэн Смит
Прозрачно намекает, что партия против.
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