«Участие наших велосипедистов в ЧМ под вопросом. Я как главный тренер сборной не рекомендую им этого делать». Абрамян о нейтральном статусе

Тренер сборной России по велошоссе против участия в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Иракли Абрамян отметил, что каждый спортсмен, имеющий нейтральный статус, будет принимать решение об участии самостоятельно.

«Если говорить про чемпионат мира, то решение об участии в нем каждый спортсмен, имеющий нейтральный статус, будет принимать лично.

Я как главный тренер сборной не рекомендую им этого делать. И на сегодняшний день участие наших велосипедистов в чемпионате мира находится под большим вопросом.

Но я очень рад тому, что наши спортсмены могут участвовать в международных гонках в составе своих профессиональных команд и имеют возможность поддерживать свой высокий уровень подготовки», – сказал Абрамян.

Объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет с 3 по 13 августа в Шотландии.