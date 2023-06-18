Тренер российских велогонщиков Абрамян: «Запрещать мы не можем, но рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира»

Тренер российских велогонщиков объяснил, почему спортсменам рекомендовано не ехать на ЧМ.

С 5 по 13 августа в шотландском Глазго пройдет чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Россияне допущены к стартам в нейтральном статусе.

– У вас сейчас много новостей о том, кто из спортсменов получил нейтральный статус, кто – нет. Ваше отношение к этому?

– Я считаю, что мы должны выступать под своим флагом. А вот это участие непонятно за кого и за что, считаю, что это неправильно.

– Не думаете, что без стартов молодежь в этом случае потеряет мотивацию, и уровень снизится?

– Они могут участвовать в гонках по клубному принципу. Это все возможно. Что касается первенств мира и Европы у молодежи, мы уже больше года не участвуем, так что какие-то потери все равно будут. И к тому же, мы должны воспитывать молодежь, чтобы они стартовали за свою страну, а тут они будут ехать без флага.

– Заметила, что призовые не вручаете тем, кто получил нейтральный статус.

– Этот вопрос на обсуждении. Ждем ответ от Министерства спорта. Будет озвучена общая позиция. Пока ее никто не озвучил, а мы должны отталкиваться от позиции Минспорта и ОКР (Олимпийского комитета России).

– Вы должны будете подтвердить лицензии участникам ЧМ в нейтральном статусе, будете это делать?

– Запрещать мы не можем, но на сегодняшний день рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира.

– Помощь по визам оказываете?

– Помогаем тем спортсменам, профессионалам, которые едут в командах.

– То есть для вас тот нейтральный статус для «профиков» отличается от нейтрального для выступления на чемпионатах мира и Европы?

– Да. Участие в гонках за клуб, за профессиональную команду в нейтральном статусе это одно дело, а на чемпионатах мира, Европы, когда ты представлял бы сборную, – другое, – ответил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.