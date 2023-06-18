Тренер российских велогонщиков Абрамян: «Запрещать мы не можем, но рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира»

Теги велошоссе сборная России ОКР сборная России жен чемпионат мира по велоспорту Министерство спорта России Иракли Абрамян Велоспорт

Тренер российских велогонщиков объяснил, почему спортсменам рекомендовано не ехать на ЧМ.

С 5 по 13 августа в шотландском Глазго пройдет чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Россияне допущены к стартам в нейтральном статусе.

– У вас сейчас много новостей о том, кто из спортсменов получил нейтральный статус, кто – нет. Ваше отношение к этому?

– Я считаю, что мы должны выступать под своим флагом. А вот это участие непонятно за кого и за что, считаю, что это неправильно.

– Не думаете, что без стартов молодежь в этом случае потеряет мотивацию, и уровень снизится?

– Они могут участвовать в гонках по клубному принципу. Это все возможно. Что касается первенств мира и Европы у молодежи, мы уже больше года не участвуем, так что какие-то потери все равно будут. И к тому же, мы должны воспитывать молодежь, чтобы они стартовали за свою страну, а тут они будут ехать без флага.

– Заметила, что призовые не вручаете тем, кто получил нейтральный статус.

– Этот вопрос на обсуждении. Ждем ответ от Министерства спорта. Будет озвучена общая позиция. Пока ее никто не озвучил, а мы должны отталкиваться от позиции Минспорта и ОКР (Олимпийского комитета России).

– Вы должны будете подтвердить лицензии участникам ЧМ в нейтральном статусе, будете это делать?

– Запрещать мы не можем, но на сегодняшний день рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира.

– Помощь по визам оказываете?

– Помогаем тем спортсменам, профессионалам, которые едут в командах.

– То есть для вас тот нейтральный статус для «профиков» отличается от нейтрального для выступления на чемпионатах мира и Европы?

– Да. Участие в гонках за клуб, за профессиональную команду в нейтральном статусе это одно дело, а на чемпионатах мира, Европы, когда ты представлял бы сборную, – другое, – ответил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.

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10 комментариев

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Беня_Финитас
зашибись рекомендация - не ехать на ЧМ ! нахрена ты тогда тренируешь ? чтобы победить на Играх Сельской Молодежи ?
+17
-2
+15
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Костя Кот
если реально не будет призовых у тех, кто согласится на нейтральный статус, то - это ####
+8
-1
+7
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Волька-ибн-Алёша
на то он и абрамян
+7
-4
+3
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Илья Савчук
зачем нам см, кубок картофельного картографа и выступления в Лужниках намного круче
+2
0
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Евгений Фабиянчук
ну Власову имеет смысл ехать, нет-нет, да в топ-сколько-нибудь заедет и в группе, и в разделке. остальные, считай, просто время потратят, выступая при этом без символов страны
0
0
0
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Костя Кот
если реально не будет призовых у тех, кто согласится на нейтральный статус, то - это ####
«Где армянин, там еврею делать нечего»
+5
-5
0
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CoMoBo3
Ответ Костя Кот
если реально не будет призовых у тех, кто согласится на нейтральный статус, то - это ####
Если ты соглашается на нейтральный статус, ты сам от поддержки этих к....в отказываешься, не вижу проблемы. Слать этого Абрамяна надо куда подальше и делать всё как надо 😎
+4
-4
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vanenburg
Ответ Евгений Фабиянчук
ну Власову имеет смысл ехать, нет-нет, да в топ-сколько-нибудь заедет и в группе, и в разделке. остальные, считай, просто время потратят, выступая при этом без символов страны
Там рельеф не тот, Сырица собирается, если виза будет
0
0
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