Гульназ Хатунцева: «Я остаюсь в России. Для меня лучше завязать со спортом и начать здесь работать, чем менять гражданство»

Велогонщица Гульназ Хатунцева заявила, что не собирается переходить в другую страну.

– Сильно почувствовали разницу по финансам с тех пор, как остались в изоляции от международных стартов?

– По выплатам нам продлили год из-за Олимпиады. Но даже боюсь представить, что будет в следующем году – скорее всего, урежут и министерские деньги, и стипендии.

Пока неизвестно, но думаю, скорее всего, так и будет. Я семейный человек и мне нужно зарабатывать, хотелось бы, чтобы поддержка продолжилась.

– Уровень соревнований сильно снизился за полтора года без международных стартов?

– Особо этого не чувствую. Скорости неплохие, средняя в мэдисоне нормальная.

Внутренняя конкуренция даже стала плотнее, потому что чемпионат России прямо сейчас – высшая ступень за сезон, и это определяет твое положение, в том числе финансовое за год.

– Вы отложили для себя ситуацию с нейтральным статусом?

– Да, пока не собираюсь этим заниматься.

– Менять гражданство не планируете?

– Нет, я остаюсь в России. Для меня лучше со спортом завязать и начать здесь работать, чем менять спортивное гражданство.

– Об Олимпиаде уже не думаете?

– В Париж в нашем виде спорта уже точно не поедем. А по поводу следующей – посмотрим, – сказала бронзовый призер Олимпиады-2020 в велотреке.