Лондон не сможет провести отборочные турниры к Олимпиаде-2024 из-за позиции по россиянам

Теги МОК скалолазание BMX Париж-2024 НОК Великобритании Политика Брейкинг Велоспорт

В Лондоне не состоится квалификация к Олимпиаде-2024 из-за политики правительства по России.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал Лондон в качестве одного из кандидатов на проведение отборочных турниров по брейк-дансу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX. Соревнования должны были пройти в июне 2024-го.

Но из-за позиции британского правительства по отношению к российским и белорусским спортсменам МОК отказался от проведения турниров в Лондоне.

Правительство Великобритании заявило, что российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться на территории страны только в том случае, если подпишут декларацию о нейтралитете.

«Мы крайне разочарованы тем, что не сможем провести серию олимпийских квалификаций в Великобритании, как надеялись. В особенности это расстраивает британских спортсменов, которые упускают возможность побороться за путевку в Париж на глазах у страстной домашней публики», – сказал представитель Национального олимпийского комитета Великобритании.

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15 комментариев

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Radik_2.0
дискриминация по признаку гражданства. что на этот счет думают в ООН с их международными конвенциями, которыми уже давно можно хорошечно подтираться?)
+13
-5
+8
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Lol Ko
Ответ Mikas7
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Уже не знаешь, что приплести?
+6
-1
+5
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Сергей Галынский
Можно в Москве провести
+4
-1
+3
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**Iscander**
"Мы крайне разочарваны ".)))) Так допустите, и не будете разочарованы. Вот уроды (с)
+4
-2
+2
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Роман Гущин
Россию всегда очень хочется наказать, но что-то запутались, сами с собой уже не согласны.
+3
-1
+2
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Фут.Боль
Лондон, гудбай!
+1
0
+1
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besik
Ответ sled
А в чем страдание, поясни +*? Чичваркины не увидят велосипедистов???
Чичваркин, кто это?
+1
0
+1
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And-Rover
Ирак готов принять 100%.
0
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0
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Дмитрий Белов
Типа нарушения олимпийской хартии нет, наверняка наглосаксоны сразу после этого упрыгали квакать о борьбе с очередной дискриминацией. Рано или поздно придется каяться, Бог ведь не фраер и земля круглая.
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igorrado@yandex.ru
Ответ sled
А в чем страдание, поясни +*? Чичваркины не увидят велосипедистов???
Мы крайне разочарованы тем, что не сможем провести серию олимпийских квалификаций в Великобритании, как надеялись. В особенности это расстраивает британских спортсменов, которые упускают возможность побороться за путевку в Париж на глазах у страстной домашней публики
+1
-1
0
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sled
Ответ igorrado@yandex.ru
Мы крайне разочарованы тем, что не сможем провести серию олимпийских квалификаций в Великобритании, как надеялись. В особенности это расстраивает британских спортсменов, которые упускают возможность побороться за путевку в Париж на глазах у страстной домашней публики
Да, действительно, всю ночь рыдать будут в подушку((( еда теперь перенесут, в Иран???
0
0
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Mikas7
Ответ Radik_2.0
дискриминация по признаку гражданства. что на этот счет думают в ООН с их международными конвенциями, которыми уже давно можно хорошечно подтираться?)
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Максим Новиков
Ответ Lol Ko
Уже не знаешь, что приплести?
Ну кстати реально че боингу? Мне как нейтральному юзеру интересно чем все закончится
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