Лондон не сможет провести отборочные турниры к Олимпиаде-2024 из-за позиции по россиянам

В Лондоне не состоится квалификация к Олимпиаде-2024 из-за политики правительства по России.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал Лондон в качестве одного из кандидатов на проведение отборочных турниров по брейк-дансу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX. Соревнования должны были пройти в июне 2024-го.

Но из-за позиции британского правительства по отношению к российским и белорусским спортсменам МОК отказался от проведения турниров в Лондоне.

Правительство Великобритании заявило, что российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться на территории страны только в том случае, если подпишут декларацию о нейтралитете.

«Мы крайне разочарованы тем, что не сможем провести серию олимпийских квалификаций в Великобритании, как надеялись. В особенности это расстраивает британских спортсменов, которые упускают возможность побороться за путевку в Париж на глазах у страстной домашней публики», – сказал представитель Национального олимпийского комитета Великобритании.