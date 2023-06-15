Российская велогонщица Дронова подала заявку на участие в чемпионате мира

Чемпионка России в индивидуальной шоссейной велогонке Тамара Дронова подала заявку на участие в ЧМ.

«Сейчас мне очень сложно сказать, приму ли я участие в чемпионате мира. Я подала заявку, определенность должна наступить в ближайшее время.

Все будет зависеть от ряда факторов, в том числе от получения визы. Если я все-таки поеду на этот турнир, то выступлю там в обеих шоссейных гонках.

Что касается отбора на Олимпийские игры, то у меня уже достаточно очков в рейтинге, чтобы выступить в Париже», – сказала Дронова.

Дронова в конце мая получила от Международного союза велосипедистов (UCI) нейтральный статус.

Объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет в Шотландии с 3 по 13 августа.