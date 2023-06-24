Войнова о рождении дочери: «Такого прилива гормонов счастья у меня не было даже в спорте ни от одной медали, даже олимпийской»

Велогонщица Анастасия Войнова поделилась эмоциями после рождения дочери.

«Я стала мамой. Леона Ярославовна подумала родиться 22 числа, но потом передумала и решила нас помучить до наступления следующего дня. Может себе позволить, она же девочка, вся такая противоречивая.

Но с момента ее рождения все эти трудности того безумного дня моментально забылись и сменились непередаваемым ощущением эйфории. Такого прилива гормонов счастья у меня не было даже в спорте ни от одной медали, даже олимпийской.

Она еще такая маленькая, а для меня уже такая большая моя победа в жизни», – написала четырехкратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр по велотреку.