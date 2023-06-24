Войнова о рождении дочери: «Такого прилива гормонов счастья у меня не было даже в спорте ни от одной медали, даже олимпийской»

Теги велотрек сборная России жен Анастасия Войнова Велоспорт

Велогонщица Анастасия Войнова поделилась эмоциями после рождения дочери.

«Я стала мамой. Леона Ярославовна подумала родиться 22 числа, но потом передумала и решила нас помучить до наступления следующего дня. Может себе позволить, она же девочка, вся такая противоречивая.

Но с момента ее рождения все эти трудности того безумного дня моментально забылись и сменились непередаваемым ощущением эйфории. Такого прилива гормонов счастья у меня не было даже в спорте ни от одной медали, даже олимпийской.

Она еще такая маленькая, а для меня уже такая большая моя победа в жизни», – написала четырехкратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр по велотреку.

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