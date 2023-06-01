Мария Новолодская: «Не подавала запрос на нейтральный статус, мне просто пришел отказ»

Теги велотрек UCI сборная России жен Мария Новолодская Велоспорт

Велогонщица Мария Новолодская прокомментировала отказ в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил Новолодскую к соревнованиям.

«Я не подавала (запрос) на нейтральный статус, мне просто пришел отказ.

Была в Испании, гонки закончились, я вернулась в Россию.

Мы обсудили все с командой, ситуация такая, что с 1 июня на международном уровне я гоняться не могу», – сказала спортсменка.

Новолодская – бронзовый призер Олимпиады-2020 в мэдисоне.

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