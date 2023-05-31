Анастасия Войнова: «Мне непонятно, за что на меня наложен запрет. Сейчас я в положении, но после родов я намерена вернуться в спорт»
Велогонщица Анастасия Войнова сообщила, что пропустит сезон из-за беременности.
Ранее стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) запретил Войновой участвовать в международных стартах.
«Мне непонятно, за что на меня наложен запрет. Сейчас я нахожусь в положении и этот сезон точно пропущу. Но потом, после родов, я намерена возобновить тренировки и вернуться в спорт.
Очень хочется снова выступать за свою страну под национальным флагом, а не на каких-то непонятных условиях. Неприятно мне все это», – сказала Войнова.
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