Анастасия Войнова: «Мне непонятно, за что на меня наложен запрет. Сейчас я в положении, но после родов я намерена вернуться в спорт»

Теги велотрек UCI сборная России жен Анастасия Войнова ТАСС Велоспорт

Велогонщица Анастасия Войнова сообщила, что пропустит сезон из-за беременности.

Ранее стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) запретил Войновой участвовать в международных стартах.

«Мне непонятно, за что на меня наложен запрет. Сейчас я нахожусь в положении и этот сезон точно пропущу. Но потом, после родов, я намерена возобновить тренировки и вернуться в спорт.

Очень хочется снова выступать за свою страну под национальным флагом, а не на каких-то непонятных условиях. Неприятно мне все это», – сказала Войнова.

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3 комментария

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Gregory Chernishov
Подскажу. За Росгвардию, солнышко, именно за принадлежность к ней 🤦🏻‍♂️
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Ярик01
Какой запрет, если добровольно отказалась
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Atsuktuvas
"И у меня на это пять причин..." (с)
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