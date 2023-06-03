Шмелева о недопуске Войновой к международным стартам: «У Насти другие планы на этот год, ей есть чем заняться. Грустно, конечно»

Теги велотрек UCI Анастасия Войнова Дарья Шмелева Велоспорт

Велогонщица Дарья Шмелева прокомментировала новость о том, что Международный союз велосипедистов (UCI) запретил четырехкратной чемпионке мира Анастасии Войновой участвовать в международных стартах.

Войнова сейчас ждет ребенка, но планирует вернуться к соревнованиям после родов. 

«У Насти в принципе другие планы на этот год и не о международных соревнованиях она сейчас думает. Думает о другом, более важном.

Ей есть чем заняться. Ожидала, что будут отказы. Грустно, конечно», – сказала Шмелева. 

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