Шмелева о недопуске Войновой к международным стартам: «У Насти другие планы на этот год, ей есть чем заняться. Грустно, конечно»

Велогонщица Дарья Шмелева прокомментировала новость о том, что Международный союз велосипедистов (UCI) запретил четырехкратной чемпионке мира Анастасии Войновой участвовать в международных стартах.

Войнова сейчас ждет ребенка, но планирует вернуться к соревнованиям после родов.

«У Насти в принципе другие планы на этот год и не о международных соревнованиях она сейчас думает. Думает о другом, более важном.

Ей есть чем заняться. Ожидала, что будут отказы. Грустно, конечно», – сказала Шмелева.

Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Войнову и Новолодскую