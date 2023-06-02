Иван Смирнов о нейтральном статусе: «Многие могут отнестись к этому отрицательно, но каждый занимается своим делом. Мое дело – это велоспорт»

Велогонщик Иван Смирнов рассказал, что подал заявку на нейтральный статус.

В 2021 году на гонке в Италии Смирнов влетел со спуска в дорожное ограждение, получил множественные травмы, сломал бедро.

– Восстановление после всего этого получилось дольше, чем хотелось бы. Не было всего того, что можно было использовать – каких-то специальных вещей для восстановления, физиотерапии. Так получилось.

И, наверное, большая моя вина – надо было после этого больше заниматься посттравматическим восстановлением, приводить себя в порядок, но было некоторое упущение. Так что последствий получилось много в мышцах. Выбираюсь из этого.

– Чувствуешь, что выходишь на те кондиции, которые были?

– Нет. Хочется большего. Было намного лучше. Так что есть куда стремиться. Сейчас принимаем большие меры по приведению тела в порядок. Отношусь к этому, как к части работы.

– Сколько в тебе металлических деталей?

– Было три. Один штифт через кость, три фиксирующих винта. Два винта убрали. Остался один винт сверху и штифт в середине кости.

– Как вы с этим ездите?

– Прекрасно. Он никак не ощущается. На всю жизнь со мной останется.

– Звените в рамках металлоискателей?

– Нет. Я даже немного расстроился из-за этого. Было бы интересно объяснять это каждый раз, хотя, наверное, быстро бы надоело.

– Александр Анатольевич Кузнецов сказал, что все гонщики его команды подали на нейтральный статус. Вы в том числе?

– Да, ждем решения. Для нас это единственная возможность принимать участие в соревнованиях. Понимаю, что многие могут отнестись к этому отрицательно, но каждый занимается своим делом. Мое дело – это велоспорт.

– Так какая разница между тем нейтральным статусом, что был у вас весь этот год, и нынешним? Только стартов больше.

– Согласен, но не каждый это понимает и готов принять. Что делать, такая сейчас ситуация, – сказал Смирнов.