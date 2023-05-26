Глава Федерации велоспорта России: «Спортсменам донесли информацию о заполнении формы, которая не носит провокационный характер и не призывает от чего-то отказываться»

Теги велотрек велошоссе Вячеслав Екимов сборная России ФВСР UCI сборная России жен Велоспорт

Глава Федерации велоспорта России рассказал о процессе допуска россиян к международным соревнованиям.

«Спортсменам донесли информацию о заполнении формы, которая не носит провокационный характер и не призывает от чего-то отказываться. Констатация фактов, что люди не были задействованы в политических акциях, связанных с операцией на Украине. И есть ряд других вопросов.

Спортсмен отправляет такую форму на почту Международной федерации велоспорта (UCI), там в течение месяца рассматривают и дают статус. После получения статуса, он как индивидуальный спортсмен может заявляться на участие в любых международных соревнованиях.

Что касается чемпионата мира, то должно быть подтверждение, что такие-то спортсмены лицензированы от федерации и могут принимать участие на чемпионате мира.

Мы сейчас целимся так, чтобы несколько ребят попали на чемпионат мира, потому что закончились другие отборочные соревнования на Олимпийские игры.

Еще большой вопрос: в треке у нас десять дисциплин и четыре из них – олимпийские, допустят нас до какой-то дисциплины или программы? Вопросы еще остаются, говорить сейчас сложно.

Нет отстранений индивидуальных спортсменов? Пока нет. У нас пока никого не допускают, эти правила работают с 1 июня», — сказал Вячеслав Екимов.

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4 комментария

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Realist2022
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Всё банально, как я и говорил - спортсменов просто просят не быть такими, как Степанова или Карякин, к примеру
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bevooch
Ответ Realist2022
Всё банально, как я и говорил - спортсменов просто просят не быть такими, как Степанова или Карякин, к примеру
Для многих турбопатриотов уже это КаТеГоРиЧеСкИ нЕпРиЕмЛеМо!!!
+7
-6
+1
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Валерий Петров
Ответ Александр Колодин
Страна непуганных иди.тов
Это ты про кого? Про велосипедистов, или про их федерацию?
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