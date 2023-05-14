«Джиро д’Италия». 9-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Герейнт Томас Дамиано Карузо Павел Сиваков Александр Власов Примож Роглич Леннард Кемна Ремко Эвенепул Тео Гэйган Харт Жоау Алмейда Орельен Паре-Пэнтр Андреас Лекнессунд Велоспорт

14 мая пройдет 9-й этап многодневки «Джиро д’Италия».

Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом. 

«Джиро д’Италия»

9-й этап

Савиньяно-суль-Рубиконе – Чезена, Италия

35 км

Профиль/Карта

Начало – 14:10 по московскому времени.

Общий зачет (после 8-го этапа)

1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 33.52,10

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,08

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,38

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,40

5. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,52

6. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,56

7. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,58

8. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 1,26

9. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,39

10. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 1,54...

12. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 2,03

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1 комментарий

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зритель1988
Очень интересно) Изначально я думал, что Ремко вплоть до 1 мин может навезти Алмейде, Рогличу и дуэту из Инеоса на длинной и плоской разделке, но после вчерашней протяжки Роглича уже не уверен.
Думаю форма Ремко пошла на спад, в таком случае может и из топ3 по итогу выпасть на этапах с 5 км+ набора. А может просто последствия падений, и всё будет нормально. Ждём рубилово)
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