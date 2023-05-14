«Джиро д’Италия». 9-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом
14 мая пройдет 9-й этап многодневки «Джиро д’Италия».
Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.
«Джиро д’Италия»
9-й этап
Савиньяно-суль-Рубиконе – Чезена, Италия
35 км
Начало – 14:10 по московскому времени.
Общий зачет (после 8-го этапа)
1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 33.52,10
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,08
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,38
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,40
5. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,52
6. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,56
7. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,58
8. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 1,26
9. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,39
10. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 1,54...
12. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 2,03
Думаю форма Ремко пошла на спад, в таком случае может и из топ3 по итогу выпасть на этапах с 5 км+ набора. А может просто последствия падений, и всё будет нормально. Ждём рубилово)