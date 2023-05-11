«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут 218 км по маршруту с финишем в подъем первой категории

12 мая пройдет 7-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Гонщики проедут 218 км по маршруту с финишем в подъем первой категории.

« д’Италия»

7-й этап

Капуя – Гран Сассо д’Италия

218 км

Профиль/Карта

Начало – 12:20 по московскому времени.

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 22.50,48

2. (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,28

3. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,30

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,00

5. (Словения, Jumbo-Visma) – 1,12

6. (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,26

7. (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

8. Том Скуиньш (Латвия, Trek – Segafredo) – 1,29

9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,30

10. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 1,39