«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут 218 км по маршруту с финишем в подъем первой категории

Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Герейнт Томас Александр Власов Том Скуиньш Примож Роглич Винченцо Альбанезе Ремко Эвенепул Тео Гэйган Харт Жоау Алмейда Орельен Паре-Пэнтр Андреас Лекнессунд Велоспорт

12 мая пройдет 7-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Гонщики проедут 218 км по маршруту с финишем в подъем первой категории.

«Джиро д’Италия»

7-й этап

Капуя – Гран Сассо д’Италия

218 км

Профиль/Карта

Начало – 12:20 по московскому времени.

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 22.50,48

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,28

3. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,30

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,00

5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,12

6. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,26

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

8. Том Скуиньш (Латвия, Trek – Segafredo) – 1,29

9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,30

10. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 1,39

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1 комментарий

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Вадим Скорин
Теперь Джиро начинается по настоящему, в этом году пять горных этапов, завтра первый из них, гонщики будут штурмовать Гран - Сассо д’Италия ( Великий камень Италии), финиш на 2135 метров над уровнем моря, последние 1.5 км будет 13 % крутизна подъёма.
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