«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут 218 км по маршруту с финишем в подъем первой категории
12 мая пройдет 7-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
Гонщики проедут 218 км по маршруту с финишем в подъем первой категории.
«Джиро д’Италия»
7-й этап
Капуя – Гран Сассо д’Италия
218 км
Начало – 12:20 по московскому времени.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 22.50,48
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,28
3. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,30
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,00
5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,12
6. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,26
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время
8. Том Скуиньш (Латвия, Trek – Segafredo) – 1,29
9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,30
10. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 1,39
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