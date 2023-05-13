«Джиро д’Италия». 8-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной 207 км с подъемом четвертой категории

Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Ineos Grenadiers (Sky) UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Тур Словении Герейнт Томас Дамиано Карузо Павел Сиваков Александр Власов Примож Роглич Bahrain Victorious Леннард Кемна Ремко Эвенепул Тео Гэйган Харт Жоау Алмейда Орельен Паре-Пэнтр Велоспорт

13 мая пройдет восьмой этап многодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия»

8-й этап

Терни – Фоссомброне, Италия

207 км

Профиль/Карта

Начало – 13.00 по московскому времени. 

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 29.02,38

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,28

3. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,30

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,00

5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,12

6. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,26

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

8. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,30

9. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 1,54

10. Дамиано Карузо (ИталияBahrain – Victorious) – 1,59...

12. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 2,23

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