«Джиро д’Италия». 8-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной 207 км с подъемом четвертой категории

13 мая пройдет восьмой этап многодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия»

8-й этап

Терни – Фоссомброне, Италия

207 км

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Начало – 13.00 по московскому времени.

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 29.02,38

2. (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,28

3. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,30

4. Жоау Алмейда (Португалия, ) – 1,00

5. ( , Jumbo-Visma) – 1,12

6. (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,26

7. (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

8. Тео Гэйган Харт (Великобритания, ) – 1,30

9. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 1,54

10. ( , – Victorious) – 1,59...

12. (Франция, INEOS Grenadiers) – 2,23