«Джиро д’Италия». 8-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной 207 км с подъемом четвертой категории
13 мая пройдет восьмой этап многодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия»
8-й этап
Терни – Фоссомброне, Италия
207 км
Начало – 13.00 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 29.02,38
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,28
3. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 0,30
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,00
5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,12
6. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,26
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время
8. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,30
9. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 1,54
10. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,59...
12. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 2,23
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