Александр Власов: «Мотивация на «Джиро д’Италия» зашкаливает, в команде хотели бы видеть больше побед в начале сезона»
Велогонщик Александр Власов поделился ожиданиями от многодневки «Джиро д’Италия».
Россиянин выступает за команду BORA-Hansgrohe.
– Если говорить о начале сезона, тогда самочувствие было нормальное?
– Хорошее. Как и планировалось. Самочувствие должно было идти по нарастающей, спокойно, к «Джиро». В горах себя чувствовал хорошо. Сезон шел по плану – и по тестам все шло лучше и лучше с каждым месяцем.
– Там не было высоких результатов. Это как раз про «по нарастающей, спокойно»?
– Да, верно. В принципе и гонок было не так много.
– Ездили какие-то этапы на «Джиро» посмотреть специально?
– После «Тиррено» съездил посмотреть этап с «разделкой» и тот, что за день до нее. После «Льежа» смотрел этап с Тре Чиме, Валь ди Золдо.
– Дополнительная работа под «разделку» была?
– В начале сезона работал на треке на Мальорке, а потом во время тренировок добавлял больше работы на разделочном велосипеде.
– Что определит итог первой недели «Джиро»?
– До первого дня отдыха будут уже две «разделки», и там уже может быть разница в «генерале» большая. И потом первый горный этап, с длинной, но довольно-таки пологой горой Кампо Императоре.
Надеюсь, что первая неделя будет более или менее спокойной.
– Что можете сказать про команду, которая едет с вами?
– У нас вообще нет спринтера на «Джиро», только пара помощников на равнину. Состав хороший. Леннард Кемна в хорошей форме, надеюсь, мы будем в горах постоянно вместе.
– Думаю, он хочет надеть розовую майку в начале.
– Возможно. Он и за «генерал» хочет поехать.
– Ваш со-капитан?
– Да, верно.
– На «Джиро», как я понимаю, мотивация зашкаливает?
– Конечно, в команде хотели бы видеть больше побед в начале сезона. Все на «Джиро» серьезно настроены, хотим увидеть результат, – сказал Власов.
Комментарии