Александр Власов: «Мотивация на «Джиро д’Италия» зашкаливает, в команде хотели бы видеть больше побед в начале сезона»

Велогонщик Александр Власов поделился ожиданиями от многодневки «Джиро д’Италия».

Россиянин выступает за команду .

– Если говорить о начале сезона, тогда самочувствие было нормальное?

– Хорошее. Как и планировалось. Самочувствие должно было идти по нарастающей, спокойно, к «Джиро». В горах себя чувствовал хорошо. Сезон шел по плану – и по тестам все шло лучше и лучше с каждым месяцем.

– Там не было высоких результатов. Это как раз про «по нарастающей, спокойно»?

– Да, верно. В принципе и гонок было не так много.

– Ездили какие-то этапы на «Джиро» посмотреть специально?

– После «Тиррено» съездил посмотреть этап с «разделкой» и тот, что за день до нее. После «Льежа» смотрел этап с Тре Чиме, Валь ди Золдо.

– Дополнительная работа под «разделку» была?

– В начале сезона работал на треке на Мальорке, а потом во время тренировок добавлял больше работы на разделочном велосипеде.

– Что определит итог первой недели «Джиро»?

– До первого дня отдыха будут уже две «разделки», и там уже может быть разница в «генерале» большая. И потом первый горный этап, с длинной, но довольно-таки пологой горой Кампо Императоре.

Надеюсь, что первая неделя будет более или менее спокойной.

– Что можете сказать про команду, которая едет с вами?

– У нас вообще нет спринтера на «Джиро», только пара помощников на равнину. Состав хороший. Леннард Кемна в хорошей форме, надеюсь, мы будем в горах постоянно вместе.

– Думаю, он хочет надеть розовую майку в начале.

– Возможно. Он и за «генерал» хочет поехать.

– Ваш со-капитан?

– Да, верно.

– На «Джиро», как я понимаю, мотивация зашкаливает?

– Конечно, в команде хотели бы видеть больше побед в начале сезона. Все на « » серьезно настроены, хотим увидеть результат, – сказал .