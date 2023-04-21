«Тур Альп». 5-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной 144,5 км с набором высоты 2910 м

Теги велошоссе результаты Тур Альп (бывшая Джиро Дель Трентино) Павел Сиваков Александр Власов Джек Хейг Хью Карти Леннард Кемна Тео Гэйган Харт Сантьяго Буитраго Феликс Галль Лоренцо Фортунато Велоспорт

21 апреля пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Альп».

«Тур Альп»

5-й этап

Кавалезе – Брунико, Италия

144,5 км

Профиль/Карта

Начало – 12.25 по московскому времени. 

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 15.41,54

2. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,22

3. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,28

4. Александр Джефферсон Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,36

5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,38

6. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,45

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,49

8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,56

9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,58

10. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 1,20

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