«Тур Альп». 5-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной 144,5 км с набором высоты 2910 м
21 апреля пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Альп».
«Тур Альп»
5-й этап
Кавалезе – Брунико, Италия
144,5 км
Начало – 12.25 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 15.41,54
2. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,22
3. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,28
4. Александр Джефферсон Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,36
5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,38
6. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,45
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,49
8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,56
9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,58
10. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 1,20
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