Предварительные составы команд на «Джиро д’Италия-2023»

Теги Джиро д'Италия велошоссе Astana Qazaqstan EF Education-EasyPost Ineos Grenadiers (Sky) AG2R Citroen Cofidis Soudal Quick-Step Groupama – FDJ Сальваторе Пуччио Bora-Hansgrohe Bahrain Victorious Israel - Premier Tech Alpecin-Deceuninck Велоспорт

Команды объявили предварительные составы на веломногодневку «Джиро д’Италия-2023».

Гонка пройдет с 6 по 28 мая. 

«Джиро д’Италия-2023»

Cоставы команд

Soudal Quick-Step: Ремко Эвенепул (Бельгия), Давиде Баллерини (Италия), Маттиа Каттанео (Италия), Йозеф Черны (Чехия), Ян Хирт (Чехия), Фаусто Маснада (Италия), Илан ван Вильдер (Бельгия), Луис Верваке (Бельгия). 

AG2R Citroen: Андреа Вендрам (Италия), Микаэль Шерель (Франция), Алекс Боден (Франция), Поль Лапейра (Франция), Орельен Паре-Пинтре (Франция), Валентин Паре-Пинтре (Франция), Николя Продомм (Франция), Ларри Уорбасс (США). 

Alpecin-Deceuninck: Стефано Олдани (Италия), Никола Кончи (Италия), Кэйден Гровс (Австралия), Александр Кригер (Германия), Сенне Лейсен (Бельгия), Оскар Рисебек (Нидерланды), Кристиан Сбаральи (Италия), Рамон Синкельдам (Нидерланды). 

Astana Qazaqstan: Марк Кэвендиш (Великобритания), Самуэле Баттистелла (Италия), Джо Домбровски (США), Джанни Москон (Италия), Вадим Пронский (Казахстан), Луис Леон Санчес (Испания), Кристиан Скарони (Италия), Симоне Веласко (Италия).

Bahrain Victorious: Дамиано Карузо (Италия), Сантьяго Буитраго (Колумбия), Джек Хейг (Австралия), Джино Медер (Швейцария), Андреа Паскалон (Италия), Джонатан Милан (Италия), Яша Зюттерлин (Германия), Эдоардо Замбанини (Италия). 

Bora-Hansgrohe: Александр Власов (Россия), Джованни Алеотти (Италия), Чезаре Бенедетти (Италия), Нико Денц (Германия), Боб Юнгельс (Люксембург), Леннард Кемна (Германия), Патрик Конрад (Австрия), Антон Пальцер (Германия). 

Cofidis: Симоне Консонни (Италия), Франсуа Бидар (Франция), Давиде Чимолай (Италия), Виктор Лафей (Франция), Джонатан Ластра (Испания), Пьер-Люк Перишон (Франция), Реми Роша (Франция), Хьюго Тумир (Франция).

EF Education-EasyPost: Ригоберто Уран (Колумбия), Джонатан Кайседо (Эквадор), Хью Карти (Великобритания), Стефан де Бод (ЮАР), Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия), Бен Хили (Ирландия), Мерхави Кудус (Эритрея), Магнус Корт Нильсен (Дания). 

Eolo Kometa: Винченцо Альбанезе (Италия), Давиде Байс (Италия), Маттиа Байс (Италия), Эрик Феттер (Венгрия), Лоренцо Фортунато (Италия), Франческо Гавацци (Италия), Мирко Маэстри (Италия), Диего Севилья (Испания). 

Bardiani CSF: Филиппо Фиорелли (Италия), Лука Ковили (Италия), Давиде Габбуро (Италия), Филиппо Магли (Италия), Мартин Марчеллуси (Италия), Алекс Толио (Италия), Алессандро Тонелли (Италия), Самуэле Зоккарато (Италия). 

Groupama-FDJ: Тибо Пино (Франция), Бруно Армирайл (Франция), Штефан Кюнг (Швейцария), Фабиан Линхард (Швейцария), Руди Молар (Франция), Джейк Стюарт (Великобритания), Рубен Томпсон (Новая Зеландия), Ларс ван ден Берг (Нидерланды). 

Ineos Grenadiers: Тео Гэйган Харт (Великобритания), Тимен Аренсман (Нидерланды), Лоренс де Плюс (Бельгия), Филиппо Ганна (Италия), Сальваторе Пуччио (Италия), Павел Сиваков (Франция), Бен Свифт (Великобритания), Герейнт Томас (Великобритания). 

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Лоренцо Рота (Италия), Свен Эрик Бюстрем (Норвегия), Руне Херрегодтс (Бельгия), Лауренс Хейс (Бельгия), Арне Марит (Бельгия), Симоне Петилли (Италия), Лоренц Рекс (Бельгия), Тако ван дер Хорн (Нидерланды). 

Israel – Premier Tech: Доменико Поццовиво (Италия), Саймон Кларк (Австралия), Марко Фриго (Италия), Дерек Джи (Канада), Себастьян Бервик (Канада), Мэттью Риччителло (США), Мадс Вюрц Шмидт (Дания), Stephen Williams (Великобритания). 

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список команд будет добавлен позднее. 

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1 комментарий

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Cube Litening C:68X
Алға Қазақстан!! 😁
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