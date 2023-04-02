Около 40 человек пострадало в результате массового завала на «Туре Фландрии» из-за маневра поляка Мацеюка

Теги велошоссе происшествия Тур Фландрии Петер Саган Тим Велленс Жюлиан Алафилипп Bahrain Victorious Воут ван Арт Филип Мацеюк Велоспорт

Массовый завал произошел на «Туре Фландрии» из-за действий польского гонщика Bahrain Victorious Филипа Мацеюка. 

Поляк, совершавший обгон по краю трассы, намеревался вернуться в основную группу, но сделал это слишком резко, что привело к массовым падениям в пелотоне. 

Среди пострадавших оказались Петер Саган, Жюлиан Алафилипп, Воут ван Арт, Тим Велленс, Бен Тернер и другие гонщики – всего около 40 человек.

Велленс был доставлен в больницу, Тернер также был вынужден сняться из-за полученных повреждений. 

Сам Мацеюк не пострадал, но был снят с гонки. 

ФОТО 

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2 комментария

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Cube Litening C:68X
Слишком узкие колхозные дорожки .Точь в точь где я живу, только я один гоняю,еле помещаюсь..😁
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Cube Litening C:68X
Только что ещё завал был,негра переехали..
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