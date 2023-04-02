Около 40 человек пострадало в результате массового завала на «Туре Фландрии» из-за маневра поляка Мацеюка

Массовый завал произошел на «Туре Фландрии» из-за действий польского гонщика Bahrain Victorious Филипа Мацеюка.

Поляк, совершавший обгон по краю трассы, намеревался вернуться в основную группу, но сделал это слишком резко, что привело к массовым падениям в пелотоне.

Среди пострадавших оказались Петер Саган, Жюлиан Алафилипп, Воут ван Арт, Тим Велленс, Бен Тернер и другие гонщики – всего около 40 человек.

Велленс был доставлен в больницу, Тернер также был вынужден сняться из-за полученных повреждений.

Сам Мацеюк не пострадал, но был снят с гонки.

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