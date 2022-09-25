Чемпионат мира по велошоссе-2022. Эвенепул победил в групповой гонке, ван Арт – 4-й, Саган – 7-й, Погачар – 19-й

Сегодня на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в австралийском Вуллонгонге прошла мужская групповая гонка. Победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул.

Велошоссе

Чемпионат мира

Вуллонгонг, Австралия

Групповая гонка

Мужчины

266,9 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 6.16,08

2. Кристоф Лапорт (Франция) – 2,21

3. Майкл Мэттьюс (Австралия) – то же время

4. Воут ван Арт (Бельгия)

5. Маттео Трентин (Италия)

6. Александр Кристофф (Норвегия)

7. Петер Саган (Словакия)

8. Альберто Беттьоль (Италия)...

19. Тадей Погачар (Словения)...

24. Алексей Луценко (Казахстан)