Чемпионат мира по велошоссе-2022. Эвенепул победил в групповой гонке, ван Арт – 4-й, Саган – 7-й, Погачар – 19-й

Сегодня на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в австралийском Вуллонгонге прошла мужская групповая гонка. Победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул.
Велошоссе
Вуллонгонг, Австралия
Групповая гонка
Мужчины
266,9 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 6.16,08
2. Кристоф Лапорт (Франция) – 2,21
3. Майкл Мэттьюс (Австралия) – то же время
4. Воут ван Арт (Бельгия)
5. Маттео Трентин (Италия)
6. Александр Кристофф (Норвегия)
7. Петер Саган (Словакия)
8. Альберто Беттьоль (Италия)...
19. Тадей Погачар (Словения)...
24. Алексей Луценко (Казахстан)