«Милан – Сан-Ремо». Погачар, ван Арт, Мохорич, Филипсен и ван дер Пул преодолеют дистанцию с шестью подъемами
18 марта пройдет однодневная велогонка «Милан – Сан-Ремо».
Италия
294 км
Начало – 12:00 по московскому времени
Участники
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)
Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck)
Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)
Арно де Ли (Бельгия, Lotto Dstny)
Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ)
Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Deceuninck)
Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost)
Биниам Гирмей (Эритрея, Intermarché – Circus – Wanty)
Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team)
Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)
Калеб Эван (Австралия, Lotto Dstny)
Жюлиан Алафилипп (Франция, Soudal – Quick Step)
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