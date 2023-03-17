«Милан – Сан-Ремо». Погачар, ван Арт, Мохорич, Филипсен и ван дер Пул преодолеют дистанцию с шестью подъемами

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18 марта пройдет однодневная велогонка «Милан – Сан-Ремо».

«Милан – Сан-Ремо»

Италия

294 км

Профиль/Карта

Начало – 12:00 по московскому времени

Участники

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)

Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)

Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)

Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck)

Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)

Арно де Ли (Бельгия, Lotto Dstny)

Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ)

Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Deceuninck)

Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost)

Биниам Гирмей (Эритрея, Intermarché – Circus – Wanty)

Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team)

Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

Калеб Эван (Австралия, Lotto Dstny)

Жюлиан Алафилипп (Франция, Soudal – Quick Step)

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1 комментарий

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Iuasamotu
Спасибо спортсу за напоминание) Противостояние Погачара и Воут ван Арта ожидается очень интересным
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