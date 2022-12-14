Александр Власов выступит на «Джиро д’Италия-2023»

Российский велогонщик BORA‑Hansgrohe Александр Власов рассказал, что примет участие в многодневке д’Италия» в следующем сезоне.

– «Джиро» будет моей главной целью на следующий сезон и постараюсь сделать все, что от меня зависит для хорошего результата.

– Почему «Джиро», не «Тур»?

– Я люблю Италию, моя карьера за рубежом начиналась в итальянском клубе, потом я выступал за команду, которая также базировалась в Италии. И в этом году маршрут хорошо мне подходит. Много сложных подъемов. Там много индивидуальных гонок, что тоже хорошо для меня.

– тоже поедет «Джиро». Если тактика его будет больше на удержание контроля, как быть с этим?

– Если будет такая тактика – ну что, будем стараться противостоять ей и пытаться реализовать свои задачи.

– Есть шанс на участие в , «Вуэльте»?

– Это будет понятно уже после того, как я проеду «Джиро», – сказал Власов.