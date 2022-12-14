Александр Власов выступит на «Джиро д’Италия-2023»

Теги Тур де Франс Джиро д'Италия Вуэльта Bora-Hansgrohe Александр Власов Ремко Эвенепул Велоспорт

Российский велогонщик BORA‑Hansgrohe Александр Власов рассказал, что примет участие в многодневке «Джиро д’Италия» в следующем сезоне.

– «Джиро» будет моей главной целью на следующий сезон и постараюсь сделать все, что от меня зависит для хорошего результата.

– Почему «Джиро», не «Тур»?

– Я люблю Италию, моя карьера за рубежом начиналась в итальянском клубе, потом я выступал за команду, которая также базировалась в Италии. И в этом году маршрут хорошо мне подходит. Много сложных подъемов. Там много индивидуальных гонок, что тоже хорошо для меня.

Ремко Эвенепул тоже поедет «Джиро». Если тактика его будет больше на удержание контроля, как быть с этим?

– Если будет такая тактика – ну что, будем стараться противостоять ей и пытаться реализовать свои задачи.

– Есть шанс на участие в «Туре», «Вуэльте»?

– Это будет понятно уже после того, как я проеду «Джиро», – сказал Власов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные