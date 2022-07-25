Тренер Власова: «Пятое место Александра в «Туре» оценено командой и специалистами как очень большой результат»

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Тренер Александра Власова Алексей Редаков подвел итоги многодневки «Тур де Франс», в которой Власов занял пятое место в общем зачете. 

«На шестом этапе было падение, перед самой гонкой у Александра был коронавирус. Во время гонки была простуда, много всего пришлось пережить, тем не менее пятое место оценено и самой командой, и специалистами как очень большой результат.

В 1996 году российские гонщики впервые пробились на «Тур де Франс», за 26 лет только Денису Меньшову удалось попасть в десятку, все остальные наши звезды — Евгений Берзин, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов — не могли попасть в десятку в генеральной классификации.

Поэтому, безусловно, пятый результат — серьезное достижение», – считает Редаков.

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