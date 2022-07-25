Александр Власов: «Тур» стал преодолением. Только на терпежке и вытаскивал, страдать пришлось каждый день»

Российский гонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов подвел итоги многодневки «Тур де Франс», где он финишировал пятым в общем зачете.

— Пятое место — исторический успех?

— Историческим не назову, наверное, все-таки на подиум заезжал.

— Несмотря на дисквалификацию, считаешь его результат лучшим для россиян, не свой?

— Да, думаю так. Но, безусловно, мое пятое место — хороший, достойный результат, с учетом того, как складывалась гонка, со всеми падениями и болячками. Интересно было бы посмотреть, что было бы без падения.

— Тур стал для тебя преодолением?

— Да. С шестого этапа, как упал, оно и пошло. Только на терпежке и вытаскивал, страдать пришлось каждый день.

— Какая мысль была после падения? Просто матерные ругательства?

— Нет, ничего такого. Там было не до мыслей, особо ни о чем не думал. Мысль, что надо было как можно быстрее вернуться в основную группу, там оставалось восемь километров, довольно быстро шли. А на следующий день несладко было, лишь бы доехать. Тем более что был первый этап с финишем в гору, и когда я встал в самом начале горы, подумал: «Вот и накрылось все».

— У тебя же еще и простуда была во второй половине тура.

— Сначала у меня произошло заражение в ране, и пришлось антибиотики пить. А простуда — ничего особенного: горло, насморк. Температуры не было. Похоже, что кондиционером просто продуло. Было реально жарко, за плюс 35 на градуснике, – сказал Власов.