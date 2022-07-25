Александр Власов: «С учетом моей национальности не думаю, что мне пойдут предлагать контракты и сниматься в рекламе»

Российский гонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов не считает, что после пятого места на «Тур де Франс» будет востребован у спонсоров.

— Насколько важен этот результат с финансовой точки зрения? К тебе потянутся зарубежные спонсоры, может, даже российские?

— С учетом моей национальности не думаю, что мне пойдут предлагать контракты и сниматься в рекламе.

Гонка, конечно, очень хорошо освещается. И многие ребята после тура ездят по критериумам, коротким гонкам в центре города, чисто на публику погонять. Им за это хорошо платят.

Со спонсорством у нас тяжелее, потому что весь инвентарь идет от команды. Мне тяжело найти что-то свободное, что я могу проспонсировать.

То есть, во-первых, мне нужно будет согласовывать спонсора с командой, во-вторых, не очень понимаю, что мне могут предложить? Чаще всего дают очки или велотуфли, а у нас и это занято.

— Национальность сейчас влияет на отношение спонсоров?

— Ну, это я так думаю. Если логически рассуждать, то вряд ли поверю, чтобы многие в Европе хотели видеть русского в рекламе в данный момент времени, – сказал Власов.