Семь велогонщиков португальской команды W52-FC Porto дисквалифицированы за допинг.

Об этом сообщило Антидопинговое агентство Португалии. В частности, под санкции попали Жоао Родригеш, Руй Виньяш, Рикардо Местре, Рикардо Вилела, Жозе Невеш, Даниэль Местре и Самуэль Кальдейра.

Наиболее длительную дисквалификацию – на семь лет – получил Родригеш, который является победителем многодневки Volta a Portugal 2019 года. Причиной стали использование запрещенных методов, а также отклонения в биологическом паспорте спортсмена.

Остальные гонщики получили трехлетнюю дисквалификацию за хранение запрещенных веществ, в том числе бетаметазона и гормонов роста.

В июле Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил W52-FC Porto от участия в соревнованиях. Ранее полиция Португалии провела антидопинговый рейд в отношении команды.