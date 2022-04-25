Спортивный директор велокоманды W52-FC Porto задержан в ходе антидопингового рейда.

Полиция Португалии провела серию обысков в нескольких регионах страны и в результате операции изъяла различные препараты, которые использовались спортсменами на тренировках.

Всего были задержаны два человека. Полиция не раскрыла их имен, но по сообщениям местных СМИ, одним из них оказался Нуну Рибейро, который занимает пост спортивного директора в W52-FC Porto.

В рейде участвовали около 120 сотрудников правоохранительных служб. Полиция продолжает расследование дела.