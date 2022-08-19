Призер Токио-2020 в маунтинбайке Матиас Флюкигер отстранен от соревнований из-за допинга

Швейцарский велогонщик Матиас Флюкигер временно отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Swiss Cycling, в пробе спортсмена от 5 июня был обнаружен анаболический агент зеранол. В некоторых странах он используется в животноводстве – как стимулятор роста для крупного рогатого скота.

Флюкигер – серебряный призер Токио-2020 в маунтинбайке. В августе 33-летний велогонщик собирался выступить на чемпионате Европы.

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