Иван Черезов: «Если предположить, что Норвегию отстранят от международных соревнований, то это будет крах для биатлона и всего спорта»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал информацию о том, что Антидопинговое агентство Норвегии может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Главное, чтобы все были страны равны перед законом и не было исключений для кого-то. Но если предположить факт того, что Норвегию отстранят от международных соревнований, то это будет крах для биатлона и всего спорта.

Россия и Норвегия – одни из ведущих стран в нашем виде, и без их участия это может привести к катастрофе спорта на международной арене», – заявил Черезов.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады