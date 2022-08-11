Сырица о дебюте за «Астану»: «Хотел бы поблагодарить команду за поддержку. Финиш показал, что могу бороться за высокий результат»

Российский велогонщик рассказал о дебюте за Astana Qazaqstan Team.

Сырица финишировал вторым на первом этапе «Арктической гонки Норвегии».

«В первую очередь хотел бы поблагодарить команду за поддержку на этом этапе, а также на заключительной части дистанции. Удалось сохранить немного сил и к заключительным 20 километрам остаться достаточно свежим.

Погодные условия были непростыми, но, в целом, мне нравится дождливая погода, так что чувствовал себя хорошо. Финиш был непростым, но мне удалось занять хорошую позицию и финишировать вторым.

Такого рода финиш показал, что я могу бороться за высокий результат на таких коротких подъемах, но, конечно, есть еще над чем работать и куда стремиться», – сказал Сырица, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Также Сырица ответил на вопрос, планирует ли он совмещать выступления на треке и шоссе.

«Думаю, что пока это не слишком актуально, так как пока мы говорим о ближайших месяцах стажировки в Astana Qazaqstan Team, и, конечно, я в данный момент хотел бы сосредоточиться на шоссе и на тех гонках, в которых команда предоставит мне возможность выступить.