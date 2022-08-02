Мигель Анхель Лопес примет участие в «Вуэльте». «Астана» восстановила его в команде

Колумбийский велогонщик Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес выступит в многодневке «Вуэльта Испании», сообщила пресс-служба команды.

Ранее Лопес был временно отстранен от участия в гонках из-за нахождения под следствием по делу испанского врача Маркоса Майнара, арестованного по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом медицинских препаратов и отмыванием денег.

«После новостей о возникших вопросах к Мигелю Анхелю Лопесу со стороны испанской полиции в связи с расследованием в отношении доктора Майнара, команда Astana Qazaqstan Team временно отстранила Мигеля Анхеля Лопеса до выяснения статуса разбирательства.

Основываясь на полученной информации, команда Astana Qazaqstan Team сообщает, что в отсутствие каких-либо выводов со стороны испанских властей или UCI она не видит оснований продолжать отстранение гонщика или лишать его возможности выполнять контракт.

Таким образом, Мигель Анхель Лопес временно реинтегрирован в состав команды Astana Qazaqstan Team и вернется к ранее согласованному плану гонок («Вуэльта Бургоса», а затем «Вуэльта Испании»).

Команда Astana Qazaqstan Team направила всю полученную информацию в Международное агентство тестирования, которое отвечает за антидопинговые расследования от имени UCI.

Команда будет внимательно следить за ситуацией и без колебаний примет решительные меры в зависимости от развития ситуации», – говорится в заявлении команды.