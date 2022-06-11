«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики преодолеют шесть подъемов третьей категории

12 июня пройдет первый этап веломногодневки «Тур Швейцарии». Гонщики преодолеют шесть подъемов третьей категории.
«Тур Швейцарии»
1-й этап
Кюснахт, Швейцария
177,6 км
Начало – 14:00 по московскому времени.
Фавориты
Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Александр Власов (Россия, BORA-Hansgrohe)
Серхио Игита (Колумбия, BORA-Hansgrohe)
Зепп Касс (США, Jumbo-Visma)
Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma)
Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis)
Алексей Луценко (Казахстан, Astana)
Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ)
Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl)
Якоб Фульсан (Дания, Israel – Premier Tech)