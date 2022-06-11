«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики преодолеют шесть подъемов третьей категории

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12 июня пройдет первый этап веломногодневки «Тур Швейцарии». Гонщики преодолеют шесть подъемов третьей категории.

«Тур Швейцарии»

1-й этап

Кюснахт, Швейцария

177,6 км

Профиль/Карта

Начало – 14:00 по московскому времени.

Фавориты

Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Александр Власов (Россия, BORA-Hansgrohe)

Серхио Игита (Колумбия, BORA-Hansgrohe)

Зепп Касс (США, Jumbo-Visma)

Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma)

Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis)

Алексей Луценко (Казахстан, Astana)

Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ)

Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl)

Якоб Фульсан (Дания, Israel – Premier Tech)

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