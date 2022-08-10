Призер Токио-2020 Гульназ Хатунцева: «Настроена, что Олимпиады в Париже для нас уже не будет. Может, в мире есть идея максимально опустить российский спорт»

Бронзовый призер Токио-2020 по велотреку Гульназ Хатунцева поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– В последние недели стали ходить разговоры, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Париже через два года. Как вы реагируете на такие новости?

– Такие новости всегда очень трудно слышать и принимать. Но я считаю себя реалистом, поэтому настроена, что Олимпиады для российских спортсменов уже не будет. Себе я говорю, что вдруг может произойти чудо, и мы приедем.

Хотя уже сейчас в нашем виде спорта идет набор очков для олимпийского отбора, и мы их не получаем. Без очков мы не сможем попасть на Игры, даже если нас допустят. Я настраиваюсь на худшее, чтобы не было потом еще хуже. Люблю говорить себе: не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.

– Как вы в целом относитесь к тому, что российских спортсменов везде отстраняют?

– Я бы для начала хотела отметить белорусских спортсменов, про них незаслуженно мало сказано. Они находятся еще в более худшем положении. Они вообще ни к чему не имеют отношения, но их также отстранили из-за нас.

Конечно, это очень грустно. Очень хочется максимально проявить себя, пока у тебя молодой организм. Есть желание радовать болельщиков на международной арене, я уже не говорю об Олимпийских играх.

Может, в мире есть идея максимально опустить российский спорт. Российские легкоатлеты, например, уже не первый год страдают. Для развития спорта это очень грустно, болельщикам тоже неприятно, когда твой кумир не выступает на высшем уровне и не выигрывает.

У нас сейчас нехватка конкуренции. Мы можем соперничать только с Беларусью, но там нет достойных спринтеров на велотреке. Девчонкам там вообще, наверное, грустно без соперников. Спортсмен в таком состоянии просто потухает. Теряются цель, мотивация, – рассказала Хатунцева.

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