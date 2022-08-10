Гульназ Хатунцева: «Один мужчина подарил мне 10 кур-несушек за бронзу Токио-2020. От кур я испытала больше радости и эмоций, чем от автомобиля и денег»

Бронзовый призер по велотреку Гульназ Хатунцева рассказала о том, как ее встретили в родной деревне после возвращения с Олимпиады.

– Часто вспоминаете?

– В последнее время да. 6 августа наступил год, как мы взяли медаль, у меня даже мурашки от этих воспоминаний. Ярко в памяти отложилась встреча с людьми в моей родной деревне в Башкирии. Была встреча со школьниками, они показали видео с финиша, где я плачу. И рядом с ними я тогда тоже заплакала. Пришлось объяснять, что плачу на видео от счастья за бронзовую медаль, а не от обиды за третье место.

– Какие эмоции сильнее: от победы или от кучи разных поздравлений?

– Когда я финишировала, не представляю, о чем думала. Была просто чистая радость. Очень круто, когда ты работаешь, не спишь ночами и получаешь такой ба-бах! Это было невероятно.

Но и в деревне были настоящие эмоции. Ко мне люди приходили домой, носили шоколадки, печеньки, чтобы поблагодарить: каждый как может. Один мужчина приехал и передал 10 кур-несушек. От кур я испытала больше радости и эмоций, чем от автомобиля и денег. С курами, автомобилем и денежным вознаграждением я богаче всех, ха-ха!

В этих курицах я ощутила искренность людей, после этого невозможно пойти и проиграть гонку. Такие неизвестные люди горой стоят, взамен они ничего не просят и не ожидают. Просто верят в тебя и болеют, – сказала Хатунцева.